Мишустин отказался называть Путина своим коллегой

Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного сотрудника института, который назвал российского президента Владимира Путина его коллегой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного сотрудника института, который назвал российского президента Владимира Путина его коллегой.

Глава Правительства РФ посетил Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Мишустину продемонстрировали фотографию Путина, которая была сделана во время визита российского лидера в институт для объявления старта строительства ускорителя.

"Восемь лет назад ваш коллега был здесь, и здесь еще ничего не было", — отметил один из научных сотрудников.

В ответ на это Мишустин поправил представителя ядерного института.

"Не коллега, а наш руководитель", — уточнил премьер-министр РФ.

Ранее сообщалось, что Мишустин принял участие в запуске ускорителя тяжелых ионов, который расположен в ОИЯИ.