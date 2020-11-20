18:49 20 Ноября 2020Политика
Мишустин отказался называть Путина своим коллегой
Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного сотрудника института, который назвал российского президента Владимира Путина его коллегой.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного сотрудника института, который назвал российского президента Владимира Путина его коллегой.
Глава Правительства РФ посетил Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Мишустину продемонстрировали фотографию Путина, которая была сделана во время визита российского лидера в институт для объявления старта строительства ускорителя.
"Восемь лет назад ваш коллега был здесь, и здесь еще ничего не было", — отметил один из научных сотрудников.
В ответ на это Мишустин поправил представителя ядерного института.
"Не коллега, а наш руководитель", — уточнил премьер-министр РФ.
Ранее сообщалось, что Мишустин принял участие в запуске ускорителя тяжелых ионов, который расположен в ОИЯИ.