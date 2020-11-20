Лукашенко получил миниатюрный комбайн от работников завода "Гомсельмаш"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил предприятие по производству сельскохозяйственной техники "Гомсельмаш". Работники завода подарили ему миниатюрный комбайн модели FS8060.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил предприятие по производству сельскохозяйственной техники "Гомсельмаш". Работники завода подарили ему миниатюрный комбайн модели FS8060.

Белорусский президент заявил, что сохранение машиностроения является одной из его целей. По словам Лукашенко, он никогда в жизни не пойдет на то, чтобы загубить сделанное вручную.

"Поэтому машиностроению в стране быть", — отметил он.

Ранее Лукашенко, комментируя свою деятельность на посту президента Белоруссии, заявил, что к нему нельзя "приклеить" фашизм.