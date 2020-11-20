Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Глава МВД ФРГ предложил провести выборы в Бундестаг 26 сентября 2021 года.

Парламентские выборы в Германии предложили провести 26 сентября 2021 года. С такой инициативой выступил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Как правило, выборы в германский парламент проводятся раз в четыре года. В 2021 они могут состояться не ранее 29 августа и не позднее 24 октября. При этом голосование должно пройти в воскресенье или в день государственного праздника, но также не выпадать на школьные каникулы.

В конечном итоге, выбор свелся к двум датам: 19 и 26 сентября. Власти федеральных земель, равно как и партии Бундестага, выступили «за» 26 число. Возражений не возникло и у председателя Федеральной избирательной комиссии. Дату осталось утвердить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как формируется парламент?

На будущих выборах население страны изберет членов 20-го созыва бундестага — однопалатного органа народного представительства ФРГ. В его состав на сегодняшний день входит 709 человек: 398 — от правительственных партий и 310 — от оппозиционных.

Выборы в парламент проходят по смешанной системе. Каждый гражданин должен поставить в избирательном бюллетене два голоса. Первый голос он отдает за депутата своего избирательного округа.

Второй — за одну из партий. Стоит добавить, что места в парламенте смогут получить только те политические силы, которые набрали не менее 5% голосов или же одержали победу не менее, чем в трех одномандатных округах.

Так, 50% депутатов входят в состав Бундестага на основе первых голосов, остальные — по партийным спискам.

На предыдущих парламентских выборах 246 мест из 709 получил блок правоцентристских партий — Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС). Социал-демократическая партия Германии получила 152 мандата. Остальные 310 мест достались оппозиции.

Выбор канцлера — эпоха Меркель уходит

Помимо принятия законов и контроля за деятельностью правительства в руках Бундестага находится важное решение: выбор нового канцлера — председателя Федерального правительства страны. Избранным считается тот кандидат, который получил большинство голосов членов парламента. Однако перед этим немецкие партии должны определить своих председателей.

Хотя у лидера той или иной политической силы больше шансов стать будущим кандидатом на пост канцлера, это не является обязательным условием немецкой политики, объяснила ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова. Впрочем, такой возможностью активно пользовалась действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Тогда ты контролируешь свою партию лучше, лучше обеспечиваешь голосование в Бундестаге. Если ты канцлер, то партия должна иметь большинство в парламенте, соответственно, тебе легче управлять страной и проводить законы. У тебя есть эти два инструмента, которые ты держишь в своих руках. Если же кресло председателя партии занимает другой человек, он может сыграть против тебя», — рассказала политолог.

На последних парламентских выборах 2017 года Меркель заняла пост канцлера в четвертый раз. Тогда за нее проголосовало 364 депутата. Однако еще в октябре 2018 года политик заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру в Бундестаг.

Кроме того, Меркель оставила пост главы Христианско-демократического союза. По данным BBC, решение было связано с тяжелым проигрышем на местных выборах. В 2018 фракция ХДС/ХСС показала худший результат с 1954 года.

Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая, впрочем, в феврале 2020 года также ушла из партии.

«Когда перед Меркель возник вопрос, что спасать, она спасла свое канцлерство и ушла с поста председателя партии добровольно. Но Крамп-Карренбауэр не смогла объединить партию, она была уже сильно разрозненной, нужна была очень сильная фигура, чтобы объединить два крыла», — рассказала собеседница издания.

Сейчас Христианско-демократическому союзу предстоит выбрать не только нового лидера, но и будущий курс.

«Будет ли это преемник Меркель, ориентированный на завоевание большинства избирателей из разных слоев, либо это будет [член ХДС] Фридрих Мерц, который вернется к предыдущей стратегии и станет более критически относиться к мигрантам. Будет ли это возврат, реформация партии или продолжение Меркель», — рассуждает Тимошенкова.

Несмотря на такую неопределенность, партия сохранит свое большинство в парламенте, не сомневается эксперт. Более того, некоторая отсрочка объявления кандидата на пост канцлера может сыграть ей на руку.

«Партия хочет остаться у власти. Она сейчас самая крупная в Германии. Так оно и останется. Но есть тактические соображения, по которым принимается решение, когда объявлять кандидатуру человека. Чем раньше назовут кандидатуру, чем раньше согласуют, тем дольше этому человеку придется удерживать внимание прессы, сильнее будут вызовы и ответственность», — объяснила Тимошенкова.

Вместе с тем затягивать с личностью возможного преемника фрау Меркель тоже не стоит. По словам политолога, объявленный накануне выборов кандидат попросту не сможет набрать разбег и показаться перед избирателями «в форме».

Первой партией, которая выбрала своего кандидата, стала СДПГ. Этим человеком стал действующий министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также возглавит партийный список партии на предстоящих выборах в парламент.

По утверждению Тимошенковой, у СДПГ на парламентских выборах меньше шансов. Скорее, борьба между ней и другими мелкими партиями развернется за роль коалиционного оппонента, способного потеснить ХДС.

«Наилучшие шансы у партии “Зеленые”. Это значит, что будет больше критики, кризисов, связанных с ценностным подходом», — считает политолог.

Пристально за парламентскими выборами в ФРГ будет следить и Россия. По словам эксперта, политика по отношению к государству будет напрямую зависеть от председателей лидирующих партий и канцлера — пока что двух «инкогнито» немецкого правительства.

«После выборов 2021 года баланс сил с тех, кто с большим понимаем относился к России, будет смещаться в сторону тех, кто критикует и выступает за жесткие меры по отношению к нам. Меркель, несмотря на критику, старается достроить, например, “Северный поток — 2”. Следующая фигура может вести себя иначе», — подытожила собеседница агентства.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала о возможных преемниках Ангелы Меркель. Среди них — лидер в рейтинге возможных кандидатов Маркус Зедер, харизматичный оратор Фридрих Мерц и противник «антипутинского популизма» Армин Лашет.