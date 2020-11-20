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23:00   20 Ноября 2020
Весь мир

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Парламентские выборы в Германии предложили провести 26 сентября 2021 года. С такой инициативой выступил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Как правило, выборы в германский парламент проводятся раз в четыре года. В 2021 они могут состояться не ранее 29 августа и не позднее 24 октября. При этом голосование должно пройти в воскресенье или в день государственного праздника, но также не выпадать на школьные каникулы.

В конечном итоге, выбор свелся к двум датам: 19 и 26 сентября. Власти федеральных земель, равно как и партии Бундестага, выступили «за» 26 число. Возражений не возникло и у председателя Федеральной избирательной комиссии. Дату осталось утвердить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Как формируется парламент?

На будущих выборах население страны изберет членов 20-го созыва бундестага — однопалатного органа народного представительства ФРГ. В его состав на сегодняшний день входит 709 человек: 398 — от правительственных партий и 310 — от оппозиционных.

Выборы в парламент проходят по смешанной системе. Каждый гражданин должен поставить в избирательном бюллетене два голоса. Первый голос он отдает за депутата своего избирательного округа.

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Второй — за одну из партий. Стоит добавить, что места в парламенте смогут получить только те политические силы, которые набрали не менее 5% голосов или же одержали победу не менее, чем в трех одномандатных округах.

Так, 50% депутатов входят в состав Бундестага на основе первых голосов, остальные — по партийным спискам.

На предыдущих парламентских выборах 246 мест из 709 получил блок правоцентристских партий — Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС). Социал-демократическая партия Германии получила 152 мандата. Остальные 310 мест достались оппозиции.

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Выбор канцлера — эпоха Меркель уходит

Помимо принятия законов и контроля за деятельностью правительства в руках Бундестага находится важное решение: выбор нового канцлера — председателя Федерального правительства страны. Избранным считается тот кандидат, который получил большинство голосов членов парламента. Однако перед этим немецкие партии должны определить своих председателей.

Хотя у лидера той или иной политической силы больше шансов стать будущим кандидатом на пост канцлера, это не является обязательным условием немецкой политики, объяснила ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова. Впрочем, такой возможностью активно пользовалась действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

«Тогда ты контролируешь свою партию лучше, лучше обеспечиваешь голосование в Бундестаге. Если ты канцлер, то партия должна иметь большинство в парламенте, соответственно, тебе легче управлять страной и проводить законы. У тебя есть эти два инструмента, которые ты держишь в своих руках. Если же кресло председателя партии занимает другой человек, он может сыграть против тебя», — рассказала политолог.

На последних парламентских выборах 2017 года Меркель заняла пост канцлера в четвертый раз. Тогда за нее проголосовало 364 депутата. Однако еще в октябре 2018 года политик заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру в Бундестаг.

Кроме того, Меркель оставила пост главы Христианско-демократического союза. По данным BBC, решение было связано с тяжелым проигрышем на местных выборах. В 2018 фракция ХДС/ХСС показала худший результат с 1954 года.

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая, впрочем, в феврале 2020 года также ушла из партии.

«Когда перед Меркель возник вопрос, что спасать, она спасла свое канцлерство и ушла с поста председателя партии добровольно. Но Крамп-Карренбауэр не смогла объединить партию, она была уже сильно разрозненной, нужна была очень сильная фигура, чтобы объединить два крыла», — рассказала собеседница издания.

Сейчас Христианско-демократическому союзу предстоит выбрать не только нового лидера, но и будущий курс.

«Будет ли это преемник Меркель, ориентированный на завоевание большинства избирателей из разных слоев, либо это будет [член ХДС] Фридрих Мерц, который вернется к предыдущей стратегии и станет более критически относиться к мигрантам. Будет ли это возврат, реформация партии или продолжение Меркель», — рассуждает Тимошенкова.

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Несмотря на такую неопределенность, партия сохранит свое большинство в парламенте, не сомневается эксперт. Более того, некоторая отсрочка объявления кандидата на пост канцлера может сыграть ей на руку.

«Партия хочет остаться у власти. Она сейчас самая крупная в Германии. Так оно и останется. Но есть тактические соображения, по которым принимается решение, когда объявлять кандидатуру человека. Чем раньше назовут кандидатуру, чем раньше согласуют, тем дольше этому человеку придется удерживать внимание прессы, сильнее будут вызовы и ответственность», — объяснила Тимошенкова.

Вместе с тем затягивать с личностью возможного преемника фрау Меркель тоже не стоит. По словам политолога, объявленный накануне выборов кандидат попросту не сможет набрать разбег и показаться перед избирателями «в форме».

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

Первой партией, которая выбрала своего кандидата, стала СДПГ. Этим человеком стал действующий министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также возглавит партийный список партии на предстоящих выборах в парламент.

По утверждению Тимошенковой, у СДПГ на парламентских выборах меньше шансов. Скорее, борьба между ней и другими мелкими партиями развернется за роль коалиционного оппонента, способного потеснить ХДС.

«Наилучшие шансы у партии “Зеленые”. Это значит, что будет больше критики, кризисов, связанных с ценностным подходом», — считает политолог.

Пристально за парламентскими выборами в ФРГ будет следить и Россия. По словам эксперта, политика по отношению к государству будет напрямую зависеть от председателей лидирующих партий и канцлера — пока что двух «инкогнито» немецкого правительства.

Два «инкогнито» немецкого парламента. Германия готовится выбрать канцлера

«После выборов 2021 года баланс сил с тех, кто с большим понимаем относился к России, будет смещаться в сторону тех, кто критикует и выступает за жесткие меры по отношению к нам. Меркель, несмотря на критику, старается достроить, например, “Северный поток — 2”. Следующая фигура может вести себя иначе», — подытожила собеседница агентства.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала о возможных преемниках Ангелы Меркель. Среди них — лидер в рейтинге возможных кандидатов Маркус Зедер,  харизматичный оратор Фридрих Мерц и противник «антипутинского популизма» Армин Лашет.

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