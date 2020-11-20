Замешанных в коррупции участников переговоров по Ливии могут снять с форума

Делегатов форума политического диалога по Ливии могут отстранить от переговоров из-за коррупции, сообщает местное издание Libya Observer.

Делегатов форума политического диалога по Ливии могут отстранить от переговоров из-за коррупции, сообщает местное издание Libya Observer.

Участники встречи в Тунисе обратились к МООНПЛ с требованием провести расследование фактов подкупа делегатов и в случае, если информация подтвердится, отстранить этих людей от переговоров.

"Такая практика является грубым нарушением уголовного законодательства", — цитирует членов форума Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также члены делегаций назвали необходимым обнародовать результаты проверки ООН для того, чтобы граждане Ливии были проинформированы. Как отметили представители форума, за счет подкупа представители Правительства национального согласия (ПНС) Ливии собирались занять ключевые посты в новых органах исполнительной власти страны.

Как добавил член Высшего государственного совета Туниса Абдул Кадир Хавили, заявление в адрес МООНПЛ подписали более 65 участников форума по Ливии.