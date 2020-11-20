Свидетелей Ефремова обвиняют в даче ложных показаний

Следователи возбудили дела против трех лжесвидетелей со стороны актера Михаила Ефремова, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Следователи возбудили дела против трех лжесвидетелей со стороны актера Михаила Ефремова, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Защитники Ефремова приглашали в суд трех мужчин, которые заявляли, что за рулем внедорожника не было Ефремова. Двое утверждали, что водителем был кто-то другой. Еще один свидетель сообщал, что видел на заднем сиденье автомобиля неизвестного человека.

Суд сделал вывод, что показания свидетелей противоречат собранным доказательствам. Следователи нашли подтверждения тому, что трое человек дали заведомо ложные показания в суде.

Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. Погиб водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер был пьян в момент аварии. Суд приговорил артиста к реальному сроку в колонии общего режима.