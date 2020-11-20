Пособие в 15 тысяч рублей для многодетных матерей может появиться в России

После рождения третьего ребенка в семье российские женщины могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 15 тысяч рублей, передает URA.RU.

После рождения третьего ребенка в семье российские женщины могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 15 тысяч рублей, передает URA.RU.

Родившие троих детей матери могут получить право на получение ежемесячного пособия, однако при выходе на пенсию они будут лишены данных выплат. Соответствующую точку зрения высказал зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, экс-министр труда Сергей Калашников.

Депутат не поддержал идею сокращения пенсионного возраста матерям. По его мнению, это лишит женщин средств к существованию в пожилом возрасте. Кроме того, для данной категории граждан на российском рынке существует большой выбор доступной работы, обратил внимание Калашников.

Ранее координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков заявил о необходимости отпускать матерей с тремя детьми на пенсию, а также выплачивать им 15 тысяч рублей ежемесячно.