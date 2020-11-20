Зеленского напугали новым бунтом в годовщину Евромайдана

21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Политолог Михальченко не исключил, что история может повториться.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит повторить судьбу своего предшественника — Виктора Януковича. Об этом в седьмую годовщину Евромайдана заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко в беседе с корреспондентом «Политики сегодня». В течение года на Украине может повториться кровопролитный государственный переворот, уверяет он.

«Последняя революция — это фактически был организованный бунт, а не революция. Определенные круги на Украине были крайне заинтересованы в том, чтобы снять предыдущий режим, то есть Януковича», — подчеркнул украинский политолог.

В частности, в свержении власти Виктора Януковича остро нуждался Петр Порошенко.

«Группа Порошенко была заинтересована в том, чтобы отстранить Януковича от власти. Безусловно, у Петра Порошенко было несколько влиятельных союзников. Помогало и всеобщее недовольство Януковичем и его политикой, а особенно назначение «смотрящих» на регионы. Все это привело к тому, что бунт произошел не стихийно, но подготовленно», — напомнил Михальченко.

Обстоятельства сложились так, что у Петра Порошенко наконец-то сбылась давняя мечта: он пришел к власти.

«Этот человек очень цепляется за власть, и по сей день считает, что он — президент Украины, а не Зеленский, — рассуждает собеседник ПС. — Владимир Зеленский понимает это и хочет избавиться от Петра Порошенко, но все уголовные дела против него не обоснованы: Порошенко — осторожный человек и не ставит нигде подписей, если не уверен, что это сработает на его пользу».

К сожалению, Евромайдан не привел к реальному изменению конфигурации политического поля Украины, а просто заменил одни олигархические силы на другие.

«Этот бунт постепенно превратился в ничто, в банальный захват власти группой Порошенко. После же, когда народ Украины понял, что это было, он был готов голосовать за кого угодно, только не за Порошенко», — заметил глава украинской академии политических наук Николай Михальченко, вспоминая итоги последних президентских выборов на Украине.

Порошенко лелеет надежду вернуться к власти и не понимает, что его время уже прошло, отметил украинский эксперт.

«Бунт, в общем, не привел до перемен власти на Украине: как была олигархическая власть, так и есть», — резюмировал собеседник «Политики сегодня».

Однако и новую украинскую власть ждут страшные потрясения, если она не начнет менять свой политический курс.

«Владимир Зеленский пришел к власти на волне народного гнева против олигархического режима Порошенко. Но и сам он допустил ошибки, — уверен Николай Михальченко. — Зеленский не стал бороться с олигархами, как обещал, а сам подчинился их власти. У него и до выборов были хорошие отношения с Игорем Коломойским, сейчас же он наладил прекрасные отношения с Ренатом Ахметовым и фактически сам стал оружием в руках олигархов Украины. Я боюсь, что и для Зеленского это закончится очень плохо, так как он не выполнил свое основное обещание — бороться с коррупцией и олигархами».

Таким образом в самое ближайшее время может произойти третий Майдан.

«Если Зеленский будет продолжать идти тем путем, которым идет сейчас, то третий майдан будет закономерным, — подчеркнул политолог. — Это может произойти в течение года».

Президентский срок Зеленского — специфичен, пояснил Михальченко. Людям не нравится его дружба с олигархами, но в то же время пока нет массового отторжения Зеленского как президента.

«Но падение рейтинга действующего президента Украины свидетельствует о том, что нарастает недовольство его действиями. Если он будет продолжать этот же курс, как я уже говорил, Майдан произойдет обязательно», — резюмировал собеседник «Политики сегодня».

Массовые выступления в Киеве, в последствии названные Евромайданом, начались 21 ноября 2013 года. Требования подписать соглашение с Евросоюзом об интеграции быстро сменились лозунгами о необходимости отставки действующего президента и кабинета министров и закончились государственным переворотом. Это привело к ряду территориальных потерь Украины. Так, жители Автономной республики Крым в ходе всенародного референдума провозгласили независимость и последующее воссоединение с Российской Федерацией.

Жители Донецкой и Луганской области заявили о несогласии с новым националистическим политическим курсом постмайданных властей и также провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.