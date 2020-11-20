Бабицкий назвал последствия скорого поражения Киева в деле «Мотор Сич»

Китай намерен дойти до конца в вопросе защиты своих инвесторов, вложивших средства в украинский авиастроительный завод «Мотор Сич», но так и не получивших доступа к активам предприятия

Китай намерен дойти до конца в вопросе защиты своих инвесторов, вложивших средства в украинский авиастроительный завод «Мотор Сич», но так и не получивших доступа к активам предприятия.

Представители пострадавших от махинаций Украины с акциями «Мотор Сич» китайские инвесторы намерены обратиться в международный Арбитраж и отсудить у Киева 3,5 миллиарда долларов. Кроме этой суммы на кону затраты на оплату юристов, которые также лягут на плечи проигравшей стороны. А по мнению юристов, у Украины в этом деле нет никаких шансов.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет Андрей Бабицкий.

Интересы китайских инвесторов в арбитражном суде против украинских властей будут представлять серьезные международные юридические структуры WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, услуги которых стоят не дешево, отмечает журналист. Но платить по этим счетам, скорее всего придется простым украинцам.

«Дело в том, что WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird являются лучшими в области арбитражных разбирательств и права, и их услуги стоят миллионы долларов. С таким противником и в сложившейся обстановке у Киева практически нет шансов на победу», — уверен Бабицкий.

Для того, чтобы помочь читателям разобраться в происходящем, журналист вкратце напоминает историю вопроса.

Запорожское предприятие «Мотор Сич», специализируется на разработке, производстве и ремонте авиационных и газотурбинных двигателей.

В советское время завод являлся одним из крупнейших производителей авиационных двигателей в мире. После распада СССР и проведенной в 1990-х годах приватизации гендиректором предприятия стал Вячеслав Богуслаев, который сумел сохранить производственные мощности и не дал разбазарить научно-технический потенциал. Завод успешно работал, поставляя продукцию в основном в Россию, а также частично в Индию и Китай, что позволяло предприятию развиваться и проводить модернизацию.

Однако, после произошедшего на Украине в 2014 году государственного переворота и разрыва всех связей с Россией, для «Мотор Сич» настали тяжелые времена. Потеряв огромный рынок сбыта, завод потерял и большую часть прибыли.

«Объем экспортной выручки стал падать год за годом. К 2019-му она сократилась более чем на треть: с миллиарда до 300 миллионов долларов», — напоминает Бабицкий.

В попытке спасти предприятие его директор в начале 2017 года договорился с двумя китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei Group о покупке акций предприятия, а также о дополнительных инвестициях в размере 250 миллионов долларов.

Китайцы, после покупки акций украинского завода, начали строить в Чунцине собственный завод, на котором планировали использовать технологии «Мотор Сич».

Однако такое развитие событий не устраивало американцев, которые не хотели, чтобы Китай получил доступ к современным авиастроительным технологиям. Украину спешно посетил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы обеспокоены кражами оборонных технологий, так как новые китайские самолеты очень похожи на американские F35. В этом контексте, поскольку Украина заинтересована развивать свои оборонные технологии, мы высказали свои предложения и соображения» — напоминает Бабицкий слова Болтона.

В результате Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовные дела по статьям «Подготовка к преступлению» и «Диверсия», а чуть позже, еще одно уголовное дело по статье «Госизмена». Уже в сентябре 2017 года СБУ добилась от суда необходимого вердикта и подвергла аресту 41% акций «Мотор Сич». А весной 2018 года суд обязал СБУ дополнительно арестовать все акции предприятия, перешедшие в собственность иностранных инвесторов.

На протяжении нескольких лет китайцы пытались оспорить арест акций, действуя через суды, Антимонопольный комитет и контакты с украинским правительством, но все их попытки оказывались бессильны перед украинской коррупцией, подчеркивает Бабицкий.

Поняв, что внутри Украины на ситуацию повлиять невозможно, китайцы вывели дело об инвестиционном споре на новый уровень и обратились в международный арбитраж. И теперь уже есть все основания считать, что они достаточно быстро добьются справедливости.

«Юридические компании, нанятые жалобщиками, считаются лучшими в области арбитража и права. Их услуги стоят очень недешево, и проигравшая сторона должна будет оплатить их работу. А это миллионы долларов, которые со стопроцентной вероятностью плюс к 3,5 миллиарда выплатит именно Украина, у которой нет ни единого шанса одержать победу в инвестиционном споре», — пишет Бабицкий.

Украинское авиастроительное предприятие «Мотор Сич» является частной компанией и в праве по своему усмотрению распоряжаться собственными акциями. И всем хорошо известно, как Запад отстаивает право частной собственности, напоминает журналист.

Согласно украинским законам, которые запрещают государству вмешиваться в дела приватизированных компаний, СБУ, настаивая на аресте акций «Мотор Сич» чтобы не позволить китайским инвесторам получить контроль над предприятием, действовала вне правового поля.

Таким образом очевидно, что суд встанет на сторону китайских инвесторов, и Украине придется где-то изыскивать 3,5 миллиарда евро, чтобы возместить их убытки. Сложно сказать, где страна возьмет такие большие деньги, скорее всего это бремя ляжет на украинских граждан. При этом Украина не сможет игнорировать вердикт международного арбитража, подчеркивает Бабицкий в заключение. В этом этом случае, Украина превратилась бы в страну-изгоя и оказалась бы в глухой экономической и политической изоляции, потеряв доступ не только к западным инвестициям, но и к кредитам, без которых она уже давно не в состоянии существовать.