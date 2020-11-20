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17:50   20 Ноября 2020
Общество

Назван напиток, который подавляет активность коронавируса

Назван напиток, который подавляет активность коронавируса

Чаи на основе шалфея и периллы имеют мощный противовирусный эффект, который способен подавить активность новой коронавирусной инфекции.

К таким выводам пришла группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена в Германии. Препринт статьи опубликовал портал biorxiv.

В ходе исследования вирусологи обработали инфицированные клетки травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. При приготовлении напитки сначала доводили до кипения, а потом настаивали в течение двух часов при температуре воды в 60 градусов. Выяснилось, что если пить отвары из этих трав, то воспроизводство коронавируса значительно подавляется.

А вот кофе может нанести существенный вред пищеварению, если пить его неправильно. Эндокринолог объяснил, что лучше не употреблять этот напиток сразу после пробуждения, передает телеканал "360".

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#чай #напиток #травы #коронавирус

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