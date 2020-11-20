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17:49   20 Ноября 2020
Политика

Украинская журналистка поглумилась над новым гербом страны

Украинская журналистка поглумилась над новым гербом страны

Журналистка из Украины посмеялась над новым гербом государства. Она так и не смогла понять, что же на самом деле художники пытались на нем изобразить.

Украинская журналистка Янина Соколовская раскритиковала новый герб страны, подчеркнув, что не понимает смысл, который авторы хотели донести этим творением.

Соколовская указала на ряд символов, которые несут в себе весьма странный смысл. Среди них она отметила гроздья калины, являющиеся символом похоронной печали, а также покрашенные в красный цвет когти льва. Если вглядеться в рисунок, также можно увидеть архангела, который одет так, будто претендует на звание самого "модного небесного воина".

"Сколько для храбрости выпили те, кто решил этот малюнок-марево вбросить в общественное обсуждение вместо того, чтобы выбросить в помойку?" – спрашивает Соколовская.

Журналистка считает, что самым актуальным символом страны могли бы стать позолоченные грабли. Их как раз и стоило бы вручить дерзкому льву, который почему-то показывает язык архангелу напротив.

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#украина #герб #Янина Соколовская

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