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17:28   20 Ноября 2020
Политика

Депутат Госдумы раскрыл причину упразднения Роспечати и Россвязи

Депутат Госдумы раскрыл причину упразднения Роспечати и Россвязи

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский раскрыл причину ликвидации Россвязи и Роспечати.

По мнению Боярского, решение упразднить ведомства вызвано стремлением к оптимизации госаппарата. Любая структура со временем разрастается, отметил он и добавил, что однажды наступает момент, когда необходимо оценить такую тенденцию со стороны, пишет ФАН.

Инициатива по упразднению Роспечати и Россвязи была одобрена президентом России Владимиром Путиным, и сомневаться в эффективности этого предложения не стоит, подчеркнул Боярский.

Также депутат выразил уверенность, что функционал ведомств будет сохранен и передан Минцифры в полном объеме. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечит взаимодействие в этой сфере, добавил он.

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