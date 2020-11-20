Депутат Госдумы раскрыл причину упразднения Роспечати и Россвязи

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский раскрыл причину ликвидации Россвязи и Роспечати.

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский раскрыл причину ликвидации Россвязи и Роспечати.

По мнению Боярского, решение упразднить ведомства вызвано стремлением к оптимизации госаппарата. Любая структура со временем разрастается, отметил он и добавил, что однажды наступает момент, когда необходимо оценить такую тенденцию со стороны, пишет ФАН.

Инициатива по упразднению Роспечати и Россвязи была одобрена президентом России Владимиром Путиным, и сомневаться в эффективности этого предложения не стоит, подчеркнул Боярский.

Также депутат выразил уверенность, что функционал ведомств будет сохранен и передан Минцифры в полном объеме. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечит взаимодействие в этой сфере, добавил он.