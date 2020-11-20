«Добрый разбойник»: почему жители Грузии поддержали террориста-лудомана

Житель Тбилиси взял в заложники 43 человека в офисе микрокредитной организации, но его требования оценили многие сограждане.

За 10 дней до выборов в парламент Грузии некий Леван Зурабишвили взял в заложники 43 человека в офисе микрокредитной организации. МВД страны охарактеризовало произошедшее как террористический акт, а террорист выдвинул свои требования — причем социального и политического характера.

Преступник указал на «болевые точки» нынешней грузинской системы: тотальную закредитованность населения, завышенные цены на лекарства и легальные азартные игры. Свои требования он транслировал в прямом эфире в Facebook.

«Разбойник с социальными требованиями»

Хоть Зурабишвили, безусловно, совершил преступление, оппозиционные политики Грузии указывают на вполне справедливые требования захватчика: запретить на законодательном уровне азартные игры, снизить годовую процентную ставку банковских кредитов до 7% и уменьшить цены на лекарства для пенсионеров.

«Мы просили об этом годами», — заявил оппозиционер Шавла Нателашвили в Facebook.

Кроме того, мужчина сделал заявление по поводу США, с которыми у Грузии очень тесные союзнические отношения еще с 2000-х годов.

«Кто? Американец должен приезжать сюда и решать мне, как действовать и что состоялось, а что нет? Они как должны решать за меня в моей стране что мне нужно? Я буду бороться до последней капли крови. И мне никто не помешает: ни Иванишвили, ни Саакашвили. Они капли в море», — сказал захватчик.

Соцсеть «взорвалась» комментариями. Кто-то справедливо осуждает мужчину, а некоторые грузинские пользователи симпатизируют захватчику: «Добрый разбойник, не трогайте его», «Будем завтра голосовать за тебя, под каким ты номером?», «Тебя послал Бог, его надо в парламент. Там много вакансий», «У него даже заложники в хорошем настроении» , «Он кажется симпатичным и хорошим парнем, но поступил очень глупо», «Ты не похож ни на убийцу, ни на вора. Сдавайся и выходи».

В СМИ уже появилась информация от соседей Зурабишвили. Предполагаемые мотивы захватчика более-менее ясны.

«У него дома мама, он часто пьет, хотя в общем он замечательный парень. Насколько мне известно, он играл, из-за этого один дом был продан банком, и теперь второй дом также заложен в банке, а его мать может остаться на улице», — рассказал сосед нападавшего, цитирует его Sputnik Грузия.

Буквально через три часа после того, как Зурабишвили ворвался в офис микрофинансовой конторы, заложники были освобождены, а мужчина арестован. Никто не пострадал.

Старые истории

Характерно, что проблема закредитованности населения Грузии уже несколько лет стоит на повестке дня, но никак не решается. Многие граждане страны привыкли занимать небольшие суммы денег из разных источников, используя новые кредиты для погашения старых, постепенно все больше погружаясь в долговую яму, объяснял незамысловатый механизм грузинский журналист Георгий Ломсадзе.

В 2018 году кандидат в премьер-министры Грузии и министр финансов Мамука Бахтадзе незадолго до выборов объявил, что к концу года большая часть грузин, погрязших в просроченных долгах, будут освобождены от кредитных обязательств на сумму около $1,5 миллиардов. 600 000 граждан встретят Новый год без долгов, пообещал тогда Бахтадзе.

«Закредитованность сегодня душит страну, это и есть релевантная оценка, которую можно дать положению с закредитованностью. Она является одним из важнейших источников распространения бедности», — заявлял будущий премьер.

Многие решение раскритиковали, расценив его как подкуп избирателей в пользу выдвинутого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили. Вероятно, уловка сработала: она выиграла выборы, но решение «кредитной проблемы» оказалось отнюдь не долгосрочным.

Проблема абсолютно легальных азартных игр в Грузии также неоднократно выносилась на повестку дня. Последствия предсказуемы, и речь не только о полностью «проигравшихся» гражданах, оставшихся без средств к существованию и недвижимости. В апреле прошлого года исследование показало, что 48% грузинских школьников увлекаются азартными играми, хотя это и запрещено: в казино можно находится только людям старше 21 года.

При этом зависимость от азартных игр с возрастом увеличивается, утверждал Гуги Беселия, глава «Центра исследования азартных игр и превенции лудомании». Школьники от 15 до 18 лет чаще всего играют в онлайн-казино, а узнают о них с помощью рекламы в интернете. Кроме того, отмечал Беселия, рекламу азартных игр размещают рядом со школами. В организации «Матери против азартных игр» утверждают, что в Грузии около 700 000 человек страдают лудоманией. То есть примерно каждый пятый житель страны зависим от азартных игр.

В апреле 2019 года в парламенте Грузии подняли вопрос о запрете подобной рекламы: депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» предупреждали о «тяжелом социальном фоне» в стране и говорили о необходимости защитить население от дополнительных рисков.

Судя по всему, лоббизм игрового бизнеса в парламенте оказался сильнее благонамеренных порывов вынести рекламу казино хотя бы за 200 метров от социальных учреждений — детских садов, школ, больниц и так далее. Законопроект поддержали 42 депутата вместо минимально необходимых 63. Обещались доработать, но вопрос окончательно «заглох».

Последствия едва ли регулируемого властями игорного бизнеса и закредитованности (кажется, между этими проблемами есть корреляция) сегодня стали очевидны: это бедность, отчаяние и, что хуже всего, — готовность пойти на преступление.