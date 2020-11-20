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17:25   20 Ноября 2020
Политика

Путин предложил членам АТЭС объединиться в борьбе с киберпреступлениями

Путин предложил членам АТЭС объединиться в борьбе с киберпреступлениями

Президент России Владимир Путин предложил обеспечить объединение участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Российский лидер внес инициативу по координации усилий сторон для борьбы с киберпреступлениями. Президент выступил на саммите АТЭС, который проходил в онлайн-формате под председательством Малайзии.

Путин призвал участников объединиться для защиты персональной информации на мировом уровне.

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#путин #атэс #киберпреступления

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