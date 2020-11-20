Путин предложил членам АТЭС объединиться в борьбе с киберпреступлениями

Президент России Владимир Путин предложил обеспечить объединение участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Президент России Владимир Путин предложил обеспечить объединение участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Российский лидер внес инициативу по координации усилий сторон для борьбы с киберпреступлениями. Президент выступил на саммите АТЭС, который проходил в онлайн-формате под председательством Малайзии.

Путин призвал участников объединиться для защиты персональной информации на мировом уровне.