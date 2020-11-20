Жители Камчатки обнаружили выброшенного на берег гигантского кита

Люди попытались спасти найденного на камчатском берегу горбатого кита, но морское животное погибло, передает телеканал РЕН ТВ.

Люди попытались спасти найденного на камчатском берегу горбатого кита, но морское животное погибло, передает телеканал РЕН ТВ.

Очевидцы события сняли на видео тушу гигантского кита и опубликовали ролик в Instagram. На кадрах видно, как увязшее в гальке животное лежит на морском берегу без признаков жизни.

Источник видео: РЕН ТВ

Из-за чего кит оказался в такой ситуации, пока неизвестно. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что морской обитатель попал под винт судна, а после сильный шторм выбросил его тушу на берег.

Камчатский гидрометцентр предупреждал о надвигающемся на полуостров шторме. Вероятно, кита вынесло на побережье Охотского моря из-за природного катаклизма.