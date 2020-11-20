Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:58   20 Ноября 2020
Происшествия

Вооруженный мужчина удерживает 10 заложников в Тбилиси

Вооруженный мужчина удерживает 10 заложников в Тбилиси

Вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники десять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. Территория вокруг здания оцеплена полицией.

Как сообщает Sputnik, инцидент произошел на проспекте Церетели неподалеку от железнодорожного вокзала и стадиона "Динамо". Полицейские проводят необходимые мероприятия.

МВД Грузии выступило с призывом к представителям СМИ соблюдать меры безопасности и воздержаться от распространения непроверенной информации о происходящем. При этом полиция о захвате заложников не сообщает.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#грузия #тбилиси #захват заложников #мвд грузии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров