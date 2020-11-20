16:58 20 Ноября 2020Происшествия
Вооруженный мужчина удерживает 10 заложников в Тбилиси
Вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники десять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. Территория вокруг здания оцеплена полицией.
Вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники десять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. Территория вокруг здания оцеплена полицией.
Как сообщает Sputnik, инцидент произошел на проспекте Церетели неподалеку от железнодорожного вокзала и стадиона "Динамо". Полицейские проводят необходимые мероприятия.
МВД Грузии выступило с призывом к представителям СМИ соблюдать меры безопасности и воздержаться от распространения непроверенной информации о происходящем. При этом полиция о захвате заложников не сообщает.