Вооруженный мужчина удерживает 10 заложников в Тбилиси

Вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники десять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. Территория вокруг здания оцеплена полицией.

Вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники десять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. Территория вокруг здания оцеплена полицией.

Как сообщает Sputnik, инцидент произошел на проспекте Церетели неподалеку от железнодорожного вокзала и стадиона "Динамо". Полицейские проводят необходимые мероприятия.

МВД Грузии выступило с призывом к представителям СМИ соблюдать меры безопасности и воздержаться от распространения непроверенной информации о происходящем. При этом полиция о захвате заложников не сообщает.