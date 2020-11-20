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16:58   20 Ноября 2020
Армия

Майя Санду выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья

Майя Санду выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья

Новоизбранный прозападный лидер Молдавии Майя Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья, сообщает издание "Европейская правда".

Новый молдавский президент выступила против федерализации, предложенной действующим лидером страны Игорем Додоном.

"Он (формат урегулирования конфликта) должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем", — заявила Санду.

Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявлял, что без России в регион придет война. По его словам, именно от российских миротворцев зависит безопасность Приднестровья. Кроме того, в республике проживает 220 тысяч граждан РФ, однако получить российские паспорта "хотели бы все жители".

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