По словам эксперта, страна не может существовать в отрыве от своих кураторов.

После развала СССР некоторые страны, входившие в его состав, так и не научились жить самостоятельно. Такое мнение в эфире ITON.TV высказал военный эксперт Яков Кедми. Он привел в пример Армению, которую одно время планировали сделать протекторатом Америки. Тогда президент США Вудро Вильсон подал соответствующий законопроект в Сенат.

Специалист уверен: если то же самое сейчас попытаются сделать с Украиной, страна не станет сопротивляться. Решение президента США в этом вопросе будет на первом месте.

«Если бы он [президент США] сказал, что Украина должна стать 51-м штатом Америки, да вся Украина бы стояла в очереди. Если бы Германия сказала, что хочет протекторат над Украиной, украинцы бы говорили: "Мы не просто Европа, мы Германия". Вот такой подход. Они [некоторые страны бывшего СССР] всегда должны быть под кем-то», — заявил Кедми.

Ранее украинская журналистка Янина Соколовская выразила мнение, что ее страна не должна терять Одессу. Такой сценарий возможен, если Киев поддержит стратегические планы Молдавии. Речь о победе Майи Санду на выборах в стране и ее планах теснее сотрудничать с Европой.

«Политика Сегодня» уже писала, что политический вектор Молдавии сдвигается к Западу. Страна пошла «нероссийским путем», попав под руководство Санду. Это может активировать давно замороженный конфликт, связанный с Приднестровьем. Миротворцев из России, находящихся там по сей день, лидер «Действия и солидарности» совсем не жалует.

Выборы президента в США прошли 3 ноября 2020 года. Главными претендентами на высший государственный пост стали действующий лидер Дональд Трамп и вице-президент при прошлой администрации Джо Байден. Голоса считают до сих пор, процесс сильно замедлился из-за процедуры почтового голосования. По предварительным результатам, демократ обгоняет республиканца по голосам выборщиков (306 против 232).

Джо Байден уже собирает свою колоду министров в Белый дом. 77-летний лидер Демпартии досрочно назначил своего бывшего советника Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Также по Вашингтону вовсю ходят слухи о том, что Хиллари Клинтон может стать постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН.