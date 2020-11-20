Житель села Лох пригласил туристов провести ночь с его пчелами

Село Лох в Саратовской области может стать новым туристическим местом на карте РФ. Местные жители приглашают россиян посетить их пасеки с дружелюбными пчелами.

Село Лох в Саратовской области может стать новым туристическим местом на карте РФ. Местные жители приглашают россиян посетить их пасеки с дружелюбными пчелами.

Сон на пасеке может быть очень полезен для организма, утверждает пчеловод Геннадий Моторин. По его словам, в стране наверняка могут найтись желающие посетить село Лох, где водятся дружелюбные пчелы, и хорошо выспаться под их жужжание. Помимо пасеки внимание туристов может привлечь парк неправильных скульптур, пишет сетевое издание "ГОВОРИТМОСКВА.РУ".

Во дворе у творца Юрия Карамзина есть фигуры печального ангела, жадного Будды и велосипедиста-неудачника. По словам создателя скульптур, он готов организовать экскурсию в свою мастерскую на безвозмездной основе или за любое вознаграждение от гостей.