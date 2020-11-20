Грудинин испугался реакции на выселение клуба пенсионеров «Золотая осень»

После новости о выселении клуба пенсионеров «Золотая осень» миллиардер Павел Грудинин сделал неуклюжую попытку оправдаться.

После новости о выселении клуба пенсионеров «Золотая осень», которая моментально разлетелась по СМИ, миллиардер Павел Грудинин сделал неуклюжую попытку оправдаться. Впрочем, реакция людей оказалась предсказуемой: олигарха обвинили в пренебрежении теми, кто отдал лучшие годы жизни стране и работе в Совхозе им. Ленина.

Информация о том, что Павел Грудинин выселяет клуб пенсионеров «Золотая осень», подтвердилась. Об этом в интервью журналистам рассказала Татьяна Ивановна Балашова, руководитель «Золотой осени» с 2011 года. По словам женщины, пенсионеры стали заложниками войны, которую развязал олигарх-самодур:

«Мы сейчас живем по пословице: паны дерутся — у холопов чубы летят».

Волна критики в СМИ докатилась и до самого виновника скандала. «Красный барин» попытался сгладить ситуацию и выпустил ролик с «опровержением». Дескать, я не я, письмо не мое, старикам ничего не угрожает. Вот только слова нечистоплотного коммерсанта идут вразрез с фактами и его собственными поступками.

К примеру, Грудинин говорит, что и дальше будет «работать с нашими пенсионерами». Однако решение о выселении клуба «Золотая осень» было принято не вчера. И есть настоящее письмо, подлинность которого уже неоднократно подтверждена:

«Разговоры о том, что клуб ждут изменения, ходили с лета. Я предполагала, что что-то такое может быть. Я спрашивала у Павла Николаевича: "Вы что, нас выгоните?" Он мне вообще ничего не ответил», – вспоминает Татьяна Балашова.

По всей видимости, клубничный олигарх молчал, потому что надеялся, что история не всплывет наружу. «Красный барин» уже показывал, что бывает с теми, кто скажет хоть слово против. Когда же правда всплыла наружу, махинатор включил старую «шарманку»: это не я, это все враги.

Выгнать стариков на мороз легко — они беззащитные. Павел Грудинин оставил без помещения 200 пожилых людей: ветеранов труда, пенсионеров, детей войны, вдов солдат Великой Отечественной и 11 малолетних узников нацистских концлагерей. Люди обижались, взывали к совести, просили – все без толку, олигарх был неумолим. А теперь пытается «переобуться».

В ролике «красный барин» говорит:

«У муниципального образования Ленинского городского округа есть достаточно помещений, которые можно предоставить для работы с пенсионерами».

Своеобразное чувство юмора, ведь в помещении администрации он отключил свет, отопление и воду.

Еще одно высказывание Грудинина по поводу клуба «Золотая осень» заслуживает отдельного разбора. Это слова о том, что клуб придумала бывшая глава муниципалитета Елена Добренкова, мол, она работала лучше остальных. «Хорошую» работу Елены по заслугам оценили правоохранительные органы — за заслуги в освоении почти 400 миллионов рублей ей грозит уголовная статья.

Надо отдать должное, Павел Грудин не соврал один раз – когда говорил, что дети из поселка будут ходить в секции и кружки. Ходить, а не ездить. Потому что когда надо было обеспечить школьников автобусами для поездок в бассейн, миллиардер пожалел на это денег.