Минцифры ожидает эффективное использование ресурсов Роспечати и Россвязи

Функции упраздненных федеральных агентств Роспечати и Россвязи перейдут в Минцифры, что позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Функции упраздненных федеральных агентств Роспечати и Россвязи перейдут в Минцифры, что позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Соответствующий обнародован на сайте главы государства.

"Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что вливание Роспечати и россвязи в Минцифры позволит более рационально и эффективно использовать имеющиеся ресурсы без ущерба качеству реализуемых задач.