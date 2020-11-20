Ищенко: украинцы начинают громко ненавидеть Зеленского

Жители Украины недовольны своим президентом.

Ситуация на Украине оставляет желать лучшего, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В беседе с радио «Вести FM» он рассказал, что из-за большого спектра экономических и социальных проблем, а также кризиса, который вызван пандемией коронавируса и неспособностью Киева противостоять ему, рейтинг президента Владимира Зеленского сильно страдает.

«Народ все больше начинает ненавидеть Зеленского, причем ненавидеть не тихо, а громко. В такой ситуации любые его выступления, тем более что он по большому счету выступать не умеет, он привык кривляться, развлекать. Вот он и пытается развлекать. А у него должность уже другая, здесь от него не развлечений требуют, а решения проблем. И когда народ видит его наглую рыжую морду, в очередной раз пытающуюся с шуточками и прибауточками рассказывать, как мы заживем в будущем, чувство ненависти только обостряется», — заявил специалист.

Это чувство ненависти нужно гасить, полагает Ищенко. Вместо этого Зеленский только ухудшает положение. Вполне логично, что после такого поведения значительная часть украинских олигархов намерена «поменять» президента. Его качества роли не играют, объяснил политолог, ведь из Зеленского «как из пластилина, можно вылепить, что угодно».

«[Олигархи хотят свергнуть Зеленского] именно потому, что он перестал абсорбировать негатив, он концентрирует его на себе», — подытожил эксперт.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын рассказал, что необходимо сделать для «возвращения» полуострова в состав Украины. По его мнению, проблема в крымчанах — Киеву нужно «вернуть мозги» этих людей.