Супруга бывшего главы Армении скончалась от коронавируса

Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна находилась на лечении в Германии с осложнениями из-за коронавируса. Последние несколько дней женщина провела в реанимации.

Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна находилась на лечении в Германии с осложнениями из-за коронавируса. Последние несколько дней женщина провела в реанимации.

Супруга предпоследнего президента Армении 58-летняя Рита Саргсян заразилась коронавирусом и попала с осложнениями в больницу в Ереване, 16 ноября стало известно, что ее перевели в реанимацию, откуда в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в немецкую клинику. Однако медики не смогли ее спасти.

Супруг Риты Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год. Сейчас занимает пост председателя Республиканской партии Армении.