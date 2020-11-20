16:26 20 Ноября 2020Политика
Супруга бывшего главы Армении скончалась от коронавируса
Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна находилась на лечении в Германии с осложнениями из-за коронавируса. Последние несколько дней женщина провела в реанимации.
Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна находилась на лечении в Германии с осложнениями из-за коронавируса. Последние несколько дней женщина провела в реанимации.
Супруга предпоследнего президента Армении 58-летняя Рита Саргсян заразилась коронавирусом и попала с осложнениями в больницу в Ереване, 16 ноября стало известно, что ее перевели в реанимацию, откуда в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в немецкую клинику. Однако медики не смогли ее спасти.
Супруг Риты Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год. Сейчас занимает пост председателя Республиканской партии Армении.