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16:26   20 Ноября 2020
Политика

Супруга бывшего главы Армении скончалась от коронавируса

Супруга бывшего главы Армении скончалась от коронавируса

Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна находилась на лечении в Германии с осложнениями из-за коронавируса. Последние несколько дней женщина провела в реанимации.

Супруга предпоследнего президента Армении 58-летняя Рита Саргсян заразилась коронавирусом и попала с осложнениями в больницу в Ереване, 16 ноября стало известно, что ее перевели в реанимацию, откуда в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в немецкую клинику. Однако медики не смогли ее спасти.

Супруг Риты Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год. Сейчас занимает пост председателя Республиканской партии Армении.

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#армения #саргасян #коронавирус

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