Зарплатные ожидания россиян взлетели, несмотря на пандемию

Представления по поводу размера заработной платы повышаются у жителей России, несмотря на сокращение доходов. Однако не все аналитики с этим согласны, сообщает NEWS.ru.

Представления по поводу размера заработной платы повышаются у жителей России, несмотря на сокращение доходов. Однако не все аналитики с этим согласны, сообщает NEWS.ru.

В июне представления россиян об "идеальной" зарплате сократились на 20% по отношению к январю в связи с пандемией. При этом к ноябрю данный показатель неожиданно вырос на 119%. Аналитики, в свою очередь, выражают недоверие к таким цифрам.

"Я думаю, что это либо ошибка, либо особенность проведенного исследования", — заявил глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Такой результат опроса может подразумевать общий желаемый доход на семью, пояснил Иванов. Директор программы "Финансы, инвестиции, банки" РЭШ Олег Шибанов также назвал выборку нерепрезентативной, так как граждане осознают масштаб кризиса. Он отметил, что реальный рост зарплатных ожиданий мог составить 2-3% в годовом выражении.

С июня представления россиян о зарплатах могли вырасти, но точно не вдвое, согласился глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.