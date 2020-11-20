Опубликована копия нового иска Пригожина к руководству ФБК

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал новый судебный иск к блогеру Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал новый судебный иск к блогеру Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову.

Бизнесмен просит суд признать высказывания в его адрес, которые распространили Навальный и Милов, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Также он намерен взыскать с них по 5 млн рублей в качестве компенсации и добиться удаления ставшего причиной иска видео с YouTube. Кроме того, Пригожин требует возместить понесенные расходы по уплате государственной пошлины.

Копии искового заявления Евгения Пригожина размещены на официальной странице пресс-службы компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

Евгений Пригожин ранее подал иск за распространение клеветы к главному редактору издания "Довод" Илье Косыгину, журналисту Максиму Шевченко и редакции интернет-издания "Медуза", распространившим заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство бизнесмена.

Добавим, депутаты подготовили законопроект, предполагающий ввод штрафов для социальных сетей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.