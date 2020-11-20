Российские военные медики вылечили от COVID-19 почти 10 тысяч пациентов

Российские военные медики с момента начала пандемии коронавируса оказали помощь почти 10 тысячам пациентов в 139 населенных пунктах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные медики с момента начала пандемии коронавируса оказали помощь почти 10 тысячам пациентов в 139 населенных пунктах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Созданный по поручению главы МО РФ Сергея Шойгу межведомственный оперативный штаб позволил оказать помощь в борьбе с коронавирусом США, Сербии, Италии и еще нескольким государствам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На сегодняшний день помощь от России получили также Армения, Абхазия, Сирия, Южная Осетия. Российские военные специалисты оказали помощь почти десяти тысячам человек. Также российские военные провели дезинфекцию более четырех миллионов квадратных метров территорий в 139 населенных пунктах.

Силы Военно-строительного комплекса министерства обороны возвели 25 современных многофункциональных центров для оказания помощи пациентам с COVID-19 общей вместимостью 2 490 койкомест.