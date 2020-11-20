В Узбекистане заставят чиновников сбросить лишний жир

Анонсирована разработка системы по контролю за избыточным весом чиновников в онлайн-режиме

Министерство физической культуры и спорта Узбекистана объявило о разработке онлайн-системы по контролю за весом чиновников. Запуск программы назначили на 1 июля 2021 года.

Ведомство планирует для начала разработать критерии для оценки полноты госслужащих, а уже после запустить онлайн-мониторинг результатов на основе составленного рейтинга. Также сообщается, что для государственных и частных организаций будут установлены дополнительные перерывы, в которые сотрудники должны будут заниматься спортивной гимнастикой.

30 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта», согласно которому сотрудники госорганов обязаны заниматься спортом раз в неделю. Взрослым гражданам будут выплачивать по 3000 сумов (30 центов) на электронный кошелек за прохождение более 10 тысяч шагов в сутки.

«Если вы спросите меня, в чем заключается моя самая большая цель, отчего я буду счастлив, то я отвечу: это сформировать современное мировоззрение у молодежи, обеспечить ее работой, усилить гордость и веру в себя, видеть их семейное счастье», — признался Шавкат Мирзиёев.

Финансироваться эти выплаты будут за счет внедрения дополнительного сбора с производителей вредных для здоровья продуктов. Также в указе отмечается, что во всех городских центрах должны быть построены «Дорожки здоровья» для ходьбы и велоспорта.

Ранее Россия и Узбекистан подписали соглашение о расширении преподавания русского языка в республике. Теперь предмету в стране будут обучать не только в русскоязычных школах, но и в узбекоязычных учебных заведениях.