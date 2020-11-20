В России могут начаться перебои с поставкой водки

Союз производителей алкогольной продукции направил письмо в адрес вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко с предупреждением о возможных перебоях с поставками водки.

Союз производителей алкогольной продукции направил письмо в адрес вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко с предупреждением о возможных перебоях с поставками водки.

В письме говорится, что это может быть связано с нехваткой тары в результате изменений в системе утилизации упаковки, которую сейчас обсуждают в кабинете министров. На данный момент переработкой тары занимается непосредственно производитель, однако правительство хочет передать эти обязанности производителю упаковки, пишут "Вести Подмосковья".

В СПАП отметили, что это вызовет рост цены на водку, из-за чего потребитель может перейти на более дешевую нелегальную продукцию. Кроме того, поступление акцизов в бюджет значительно сократится. Новые правила также могут спровоцировать нарушение сроков поставок бутылок производителями алкоголя, в результате чего начнутся перебои с поставками водки в торговые точки.

По мнению специалистов, цена за бутылку может вырасти от 30% до 50%. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей стеклянной тары Елены Емельяновой, это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, передает телеканал "360".