Эксперты NI предостерегли НАТО от угрозы со стороны Калининграда

Ракетные комплексы, размещенные в регионе, могут ударить в тыл армии Альянса, считают западные аналитики.

Российский город Калининград, удобно расположившийся между Литвой и Польшей, дает Москве возможность управлять динамикой политической эскалации стран НАТО. Издание The National Interest пишет, что РФ может легко произвести впечатление на войска Североатлантического альянса, просто разместив в этом регионе передовое вооружение.

История Кенигсберга

В 1945 году советские войска заняли Восточную Пруссию – часть Германии, которую отделили от остального Рейха в 1918 году (ненадолго воссоединив с ним в 1939-м). Немецкая территория с городом Кенигсбергом была проблемой для СССР: Советы не хотели, чтобы регион вернулся в состав Германии. К тому же это разозлило бы поляков, которые не горели желанием соседствовать с независимым социалистическим государством.

По решению Потсдамской конференции 1945 года, вся северная часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом была передана во владения СССР. После распада Союза и отделения прибалтийских республик Калининград оказался «за бортом» остальной России. Когда Прибалтика вступила в НАТО (2004 год), эта территория автоматически превратилась во враждебный аванпост противника в тылу западной части войск Альянса.

Сложившаяся ситуация превратила Калининград в отличную мишень для НАТО, но, в то же время, и в смертельную военную угрозу. За последние несколько лет Москва разместила на территории анклава несколько передовых систем, которые могут не только защищать вверенный им регион, но и нанести сокрушительный удар прямо в сердце Североатлантического альянса.

Методы угрозы

Для этой задачи отлично подходит российский зенитно-ракетный комплекс С-400, который является одной из самых смертоносных систем ПВО в мире. Он включает в себя различные радиолокационные станции, средства связи и другие технологии для многоуровневой защиты. Радары могут обнаружить десятки (возможно, сотни) целей, откуда бы они не атаковали.

На вооружении этих комплексов состоит целое «ассорти» из ракет: от ЗРК малой дальности (дальность 40 километров) до экстремальных дальнобойных снарядов (дальность до 400 километров). Последние могут создать серьезные проблемы для НАТО, ведь проведение воздушных операций вблизи Прибалтики будет под угрозой.

Присутствие С-400 в Калининграде вынудит командование Североатлантического альянса применять самолеты-невидимки. Способность российских ПВО отслеживать такие истребители остается под вопросом, но под удар, как минимум, попадает огромный флот гражданской авиации и любые военные самолеты четвертого поколения. Таким образом Россия может подорвать экономику авиаперевозок во всей Центральной Европе, по крайней мере на время конфликта.

Компанию С-400 может составить оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М». Точные характеристики этого оружия неизвестны, но эксперты утверждают, что ракеты «Искандера» летят на 400–500 километров. При этом снаряд может нести на себе ядерную боеголовку. Во время конечной фазы полета ракета начинает маневрировать, что делает ее почти неуязвимой для средств ПВО.

В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы «Искандер-М» в Калининградскую область. Такой маневр позволяет Москве нанести точечные удары по болевым точкам НАТО в течение нескольких часов. «Искандеры» могут легко сорвать мобилизацию Альянса или поставить под угрозу существования установок ПРО в Польше.

Но не стоит забывать, что в это же время Калининград окажется в заложниках у НАТО, находясь между разными группами войск. Они, в свою очередь, сконцентрируют все свои силы на этой небольшой территории, чтобы захватить ее как можно скорее. Россия же сможет помогать соотечественникам «в плену», отправляя грузы по воде.

Напомним, что Калининград был одной из причин недовольств Вашингтона в части Договора по открытому небу (ДОН). Россия ввела ограничения на полеты над Калининградской областью, установив лимит в 500 километров, вместо пяти с половиной тысяч по стандартам ДОНа. Дело в том, что размеры области составляют 108 километров с севера на юг и 205 километров с востока на запад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что подобные меры приняты из-за проблем ограниченного воздушного пространства над регионом и обилия летательных аппаратов в воздухе.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 позиционируется Москвой, как «охотник за невидимками», и является одним из самых современных ракетных платформ класса «земля-воздух» большой и средней дальности. Разработан комплекс специально для уничтожения самолетов-невидимок и баллистических ракет. Заступил на боевое дежурство в 2007 году.