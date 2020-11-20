МИД РФ выступил за "мирную" Арктику на фоне действий США

МИД РФ беспокоится из-за попыток США переносить свою военную деятельность в Арктику.

МИД РФ беспокоится из-за попыток США переносить свою военную деятельность в Арктику.

Российское ведомство выступает за сохранение мирного статуса региона, сообщили в МИД.

РФ не одобрит принятие НАТО любой политики или стратегии в отношение Арктики, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов на онлайн-брифинге.

Уровень напряжения в регионе низкий, а отсутствие арктической политики у НАТО сохраняет этот статус, подчеркнул Корчунов.