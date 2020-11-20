Трамп впервые за три года встретится с лидером Китая на саммите АТЭС

Саммит проходит 19-20 ноября в режиме видеоконференций под председательством Малайзии.

На саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который впервые проходит в онлайн-режиме 19 и 20 ноября, запланированы двусторонние переговоры действующего президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает издание OANN, на встрече лидеры обсудят ситуацию с коронавирусом и проблемы глобального экономического восстановления на фоне пандемии.

Напомним, что ранее Трамп обвинял власти Китая в искусственном создании COVID-19 и сокрытии реальных масштабов эпидемии. Пекин, в свою очередь, заявлял, что вирус могли завести на территорию КНР американские военные. Кроме того, между США и Китаем продолжается торговая война — весной 2019 года Вашингтон повысил пошлины на половину китайского импорта. Пекин ответил взаимностью.

Издание OANN отмечает, что Трамп примет участие в саммите АТЭС, спустя две недели после проигрыша на президентских выборах. Хотя официальных итогов голосования власти США не объявляли. Оба кандидата: и Дональд Трамп, и Джо Байден, — заявляют о своей победе.

До нынешнего года действующий глава Белого дома участвовал в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона лишь однажды — в 2017 году. В 2018-м США представлял вице-президент Майкл Пенс. Тогда из-за разногласий США и КНР участники саммита не смогли принять совместное итоговое заявление. А в 2019 году саммит, который должен был проходить в Чили, отменили из-за массовых протестов в столице страны.

Саммит АТЭС-2020 принимает Малайзия. В первый день работы форума участники высказались против протекционизма, обосновывая это всеобщей мировой борьбой с экономическими потерями от второй волны COVID-19.

В частности, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и дальше будет привержен многосторонности, открытости и сотрудничеству. Поскольку, по словам Си, «усиление односторонности, протекционизма и запугивания» усилили риски и неопределенность в мировой экономике