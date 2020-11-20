Пожар произошел на базе ОМОН в Москве. Из здания экстренно эвакуировали 100 человек, пишет ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Пожар произошел на базе ОМОН в Москве. Из здания экстренно эвакуировали 100 человек, пишет ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Возгорание произошло в подвале базы. После сработал установленный там дымоуловитель. Находившихся в здании людей экстренно вывели наружу.

Площадь пожара была небольшой — 3 кв. метра, его быстро ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас идет проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Несколькими днями ранее крупный пожар тушили в историческом здании середины XX века на Большой Дорогомиловской улице. Спасатели эвакуировали 10 человек.