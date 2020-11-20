Пресс-секретарь МО Армении Степанян объявила о своей отставке

Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян, которая публиковала сводки о ситуации в Нагорном Карабахе, ушла с должности.

Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян, которая публиковала сводки о ситуации в Нагорном Карабахе, ушла с должности.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян с 27 сентября по 9 ноября регулярно сообщала о ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. В пятницу Степанян объявила, что уходит с должности.

В своем обращении к соотечественникам Шушан Степанян заявила, что сейчас Армении нужны чиновники, которые не будут принимать решения, руководствуясь эмоциями, и будут руководить страной, профессионально оценивая ситуацию.

"Это то, что сейчас мне не удастся", — написала пресс-секретарь Минобороны Армении.

Степанян поблагодарила за поддержку тех, кто был с ней рядом в трудные дни, а также добавила, что в своей работе она всегда руководствовалась законами информационной борьбы.