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15:44   20 Ноября 2020
Армия

Пресс-секретарь МО Армении Степанян объявила о своей отставке

Пресс-секретарь МО Армении Степанян объявила о своей отставке

Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян, которая публиковала сводки о ситуации в Нагорном Карабахе, ушла с должности.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян с 27 сентября по 9 ноября регулярно сообщала о ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. В пятницу Степанян объявила, что уходит с должности.

В своем обращении к соотечественникам Шушан Степанян заявила, что сейчас Армении нужны чиновники, которые не будут принимать решения, руководствуясь эмоциями, и будут руководить страной, профессионально оценивая ситуацию.

"Это то, что сейчас мне не удастся", — написала пресс-секретарь Минобороны Армении.

Степанян поблагодарила за поддержку тех, кто был с ней рядом в трудные дни, а также добавила, что в своей работе она всегда руководствовалась законами информационной борьбы.

"Если у меня что-то получилось, я считаю Вас своей главной мотивацией, за что очень благодарна. Армянская армия еще будет знаменосцем национальных побед. Скорбь вечна, если нет борьбы, только в этом случае”, — отметила Шушан Степанян.

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