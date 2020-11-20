Волгоградскую область планируют перевести на московское время

Волгоградскую область планируют перевести в часовой пояс с московским временем.

Волгоградскую область планируют перевести в часовой пояс с московским временем.

Соответствующий законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передает РИА Новости. В заседании в формате видеоконференцсвязи участвовали волгоградские депутаты. Предполагается, что регион исключат из трехчасовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесут ее к двухчасовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).

Это позволит волгоградцам более эффективно использовать светлое время суток в период с шести до девяти часов утра. Информация о положительном заключении уже опубликована на сайте Госдумы РФ. Если проект примут, то волгоградцы перейдут на московское время уже в декабре 2020 года.