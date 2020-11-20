Страны Балтии внесли в черный список 28 белорусских чиновников

Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против Белоруссии. В него вошли еще два десятка белорусских чиновников.

Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против Белоруссии. В него вошли еще два десятка белорусских чиновников.

Глава МИД Литвы заявил о расширении списка лиц, которым теперь тоже запрещен въезд на территорию страны. Он также добавил, что аналогичный запрет ввели Эстония и Латвия. Это связано с несогласием стран Балтии с действиями белорусского правительства. После выборов президента 9 августа в Минске начались протесты оппозиции, на которые белорусские власти реагируют агрессивно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывался о том, что протестами руководят из США и стран Балтии.

Накануне министры иностранных дел Евросоюза договорились о разработке нового пакета санкций против Белоруссии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов. По словам источников, санкции затронут организации, связанные с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.