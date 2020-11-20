15:35 20 Ноября 2020Армия
Военные НКР покинули отошедший Азербайджану Агдамский район
Военнослужащие НКР покинули Агдамский район Нагорного Карабаха, перешедший под контроль Азербайджана.
Военнослужащие НКР покинули Агдамский район Нагорного Карабаха, перешедший под контроль Азербайджана.
Военнослужащие НКР покинули свои позиции в Агдамском районе, сообщил начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков. По его словам, переход района под контроль Азербайджана прошел без инцидентов и провокаций.
Как сообщили в Баку, азербайджанские военные в пятницу утром вошли на территорию Агдамского района. Этот регион административно относится к Азербайджану.
По словам Волкова, российский миротворческий контингент выполняет задачи по обеспечению безопасности гражданского населения в соответствии с соглашениями.