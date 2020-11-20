Евросоюз отреагировал на санкции третьих стран против Белоруссии

Страны, претендующие на вступление в Европейский союз, присоединились к санкционной политике альянса против белорусских чиновников.

Страны, претендующие на вступление в Европейский союз, присоединились к санкционной политике альянса против белорусских чиновников.

Албания, Черногория, Исландия, а также Исландия, Лихтенштейн, Украина и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.

Европейский чиновник Жозеп Боррель заявил, что таким образом они обеспечат соответствие своей национальной политики решению ЕС.

"Европейский союз принимает это обязательство к сведению и приветствует его", - объявил Боррель.

2 октября Евросоюз ввел санкции против ряда белорусских политиков, обвинив их в фальсификациях выборов президента, а также нарушениях прав человека против участников протестных акций. В санкционный список вошли 40 официальных лиц. Позже последовал второй список санкций, в который попал уже президент Белоруссии Александр Лукашенко.