Баранец рассказ об интересе разведки к формуле русской керамической брони

Изобретенная в России легкая и прочная керамическая броня позволяет решить проблему излишне тяжелой защиты, которая к тому же снижала маневренность военной техники.

Одним из важнейших стратегических направлений в развитии военного дела является обеспечение защиты людей и боевой техники на поле боя. Изобретенная в России легкая и прочная керамическая броня позволяет решить проблему излишне тяжелой защиты, которая к тому же снижала маневренность военной техники.

Об этом в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Виктор Баранец.

Суть использования керамики при создании легких и надежных бронежилетов заключается в том, что для достижения наилучшего эффекта и простоты изготовления используется и комбинируется несколько материалов

Как рассказал ранее гендиректор предприятия «Технодинамика» Игорь Насенков, заводские испытания новой керамической брони планируется завершить уже в начале 2021 года.

Комментируя эту новость, военный эксперт Виктор Баранец отметил, что полный состав защитных керамических пластин пока держится в секрете, но уже можно предположить, какими характеристиками будет обладать новая броня.

«Корундовая керамика — это не только керамика и оксид алюминия, есть еще и другие добавки, которые превращают вот эту корундовую керамику в сверхпрочный защитный слой как для боевой техники, так и для человека», — отметил Баранец.

По его словам, именно защищенность людей и техники на поле боя является основным направлением развития военного дела. Исторически считалось, что защита тем лучше и надежнее, чем толще броня. Но утолщение защиты неизбежно вело к увеличению веса и уменьшению маневренности и солдат в бронежилетах, и боевой техники.

«Броню можно сделать и в 50 см, но тогда боевая машина становится неповоротливее. Она будет менее проходима, менее маневренна, более удобная для уничтожения противником», — объясни эксперт.

При этом Баранец добавил, что любой человек, удивится, услышав о том, что керамику можно использовать в качестве защиты. Ведь керамика – это глина, и она должна рассыпаться орт первого же удара.

Но новая броня не состоит целиком из одной керамики, объяснил Баранец. Она состоит из нескольких соединенных вместе компонентов. Изобретенная в России новинка, например, будет использоваться, как верхнее покрытие броневого листа для защиты от боеприпасов кинетического действия и кумулятивных снарядов.

«Пуля рикошетит вдоль брони, потому что первым барьером на пути пули или снаряда становится вот эта суперпрочная керамика. Это как бы защищающий слой от пули», — рассказал эксперт.

Россия, по его словам, продолжит развивать керамическую броню и массово использовать ее в своей армии не только для защиты бронетехники от снарядов противника. За этим российским ноу-хау уже сейчас охотятся иностранные разведки, которые хотят выведать у нас загадочную формулу новой русской брони, добавил Виктор Баранец.

Напомним, ранее СМИ сообщили о технологии получения так называемой скользкой керамики, которую разработали ученые из Томского государственного университета. Новая технология может быть использована и в авиастроении, и в производстве бесшумной и долговечной бытовой техники.