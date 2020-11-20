Сестра известной российской певицы Ольги Бузовой попала в клинику — у Анны случилось острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Сейчас сестра звезды проходит реабилитацию.

Сестра известной российской певицы Ольги Бузовой попала в клинику — у Анны случилось острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Сейчас сестра звезды проходит реабилитацию.

Бузова сообщила о своем недуге в своем Instagram. Девушка уточнила, что инсульт произошел чуть больше недели назад.

Госпитализированной сестре певицы своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. Анна уже может разговаривать и не перестает тренировать речевой аппарат различными скороговорками, произнося их вслух. Она подчеркнула, что главным страхом в тот момент было не сказать любимым о своих чувствах.

"К сожалению, это были несвязные звуки, и вряд ли напоминали признание в любви... Мораль сей басни такова — не скупитесь на слова любви, — пишет Анна. — Фиг его знает, как жизнь сложится, я вот тоже не планировала с инсультом слечь на пару-тройку недель".

Анна Бузова уточнила, что в свете последних событий постарается полюбить себя и перестать нервничать по пустякам. А на фоне того, что ей пришлось перенести чуть больше недели назад, пустяком теперь кажется абсолютно все, заключила она.