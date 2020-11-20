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15:09   20 Ноября 2020
Политика

ЦИК Молдавии официально утвердил итоги президентских выборов

ЦИК Молдавии официально утвердил итоги президентских выборов

Майя Санду официально становится победителем выборов президента Молдавии. Об этом сообщил ЦИК республики.

Центризбирком Молдавии официально утвердил итоги голосования. Майя Санду стала победителем на выборах главы государства. Действующий президент Молдавии Игорь Додон ранее поздравил преемницу с итогами голосования. Санду вырвалась вперед во втором туре выборов.

Инаугурация нового лидера Молдавии состоится 24-25 декабря. Додон досрочно предоставил Санду президентскую охрану.

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