Захарова раскритиковала нападки США на российские компании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала обвинения США, выдвинутые против российских компаний.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала обвинения США, выдвинутые против российских компаний.

По ее словам, Россия выражает сожаление в связи с введением Вашингтоном вторичных санкций по Северной Корее в отношении двух российских компаний. Американская сторона не предъявила доказательств, которые якобы подтверждают, что РФ использует принудительный труд граждан КНДР, подчеркнула она.

Захарова отметила, что Москва решительно отвергает нападки Соединенных Штатов на компании из РФ. Американцы в очередной раз упрекают российскую стороны в нарушении резолюций Совбеза ООН, требуя верить им на слово, сказала представитель дипломатического ведомства России.