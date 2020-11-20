Экс-главу Серпуховского района Подмосковья просят посадить на 20 лет

Прокуратура попросила посадить экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 20 лет в колонию строгого режима.

Прокуратура попросила посадить экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 20 лет в колонию строгого режима.

Об этом журналистам сообщила супруга бывшего чиновника Юлия Шестун. Помимо реального срока гособвинитель попросил оштрафовать его на 50 млн рублей. Такие требования были выдвинуты стороной гособвинения во время судебных прений.

Напомним, Шестун обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве, легализации денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Сам Шестун не признает вину и связывает уголовное преследование с планами снова избираться на пост главы Серпуховского района.