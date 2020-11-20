Великобритания выделила рекордную сумму на закупку новой бронетехники и кораблей

Правительство Великобритании инвестирует в оборонную сферу рекордную за 30 лет сумму - 16,5 млрд фунтов стерлингов направят для укрепления оборонного потенциала страны.

Правительство Великобритании инвестирует в оборонную сферу рекордную за 30 лет сумму - 16,5 млрд фунтов стерлингов направят для укрепления оборонного потенциала страны.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уверен в необходимости таких затрат в период пандемии. Более того, политик считает, что обстановка на международной арене сейчас напряженнее, чем в период холодной войны, поэтому необходимо все средства направить на защиту страны.

Великобритания намерена усилить свое влияние в мире путем освоения передовых технологий. Кроме того, Джонсон планирует создание специального агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий и нового космического командования. К 2022 году ожидается запуск первой британской ракеты.

После выхода Великобритании из ЕС начался серьезный пересмотр внешней политики и вопросов безопасности.