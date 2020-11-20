«Люди присели на корточки». Запасы туалетной бумаги в США на исходе

Газета The Washington Post сообщает, что американцы массового скупают продукты первой необходимости в связи с COVID-ситуацией в стране.

Слова президента США Дональда Трампа о том, что новой волны ограничений из-за COVID-19 стране ждать не стоит, не вызвали доверия у американцев. В разгар подсчета бюллетеней после выборов люди начали массово скупать самые необходимые товары, которые могут потребоваться в случае еще одного продолжительного карантина — туалетную бумагу, крупы, наборы для выпечки и вино.

По информации экспертов из Boxed.com (продает бытовые товары оптом), продажи дезинфицирующих средств выросли на 134%, наборов для выпечки на 132%, вина на 126%, а туалетной бумаги на 123%.

«Политика Сегодня» делится эксклюзивными кадрами из Чикаго, где уже почти невозможно купить упаковку ценного ресурса для уборной.

Товаров первой необходимости действительно не хватает. Особенно это касается штатов, где заболевших так много, что жители не сомневаются в скором закрытии на карантин. К примеру, в Огайо (за последние несколько дней заболеваемость там выросла на 10%) владельцы магазинов уже отметили рост спроса и увеличили штат сотрудников в два раза.

Газета The Washington Post пишет, что крупным американским сетям продуктовых супермаркетов Kroger, Giant, и Target пришлось ввести ограничения на так называемые «товары высокого спроса».

Чем больше жители США закупаются перед необъявленным локдауном, тем больше других их соотечественников спешат в магазины, чтобы сделать то же самое, посетовал исполнительный директор торговой группы Consumer Brands Association Джефф Фримен:

«Я не стану утверждать, что сейчас все идеально. Но мы находимся в принципиально другой ситуации, чем были в марте и апреле [2020 года]. Нормирование розничной торговли является демонстрацией того, что мы извлекли определенные уроки. Ведь психология пустых полок порождает порочный круг».

Исполнительный директор виртуальной бакалеи Thrive Market Ник Грин подтвердил, что сейчас спрос на некоторые продукты питания в США равен аналогичному спросу в разгар пандемии весной, когда специалисты говорили о «пике эпидемии»:

«На этот раз всего понемногу: чистящие средства, туалетная бумага, лекарства от простуды и гриппа, еда. Сейчас люди боятся меньше, чем в начале пандемии. Но все-таки беспокоятся о том, что в магазинах закончится туалетная бумага или будут пустые полки в других отделах. Мы удвоили число водителей в двух наших центрах в Неваде и Индиане, а также добавили вертикальные стеллажи для хранения большего количества инвентаря».

Аналогичные меры принимают по всей стране: магазины увеличивают запасы, расширяют число распределительных центров и внедряют новые технологии. Американские эксперты объясняют это «первоначальным шоком», который рынок испытал во время первой волны. Тогда люди буквально сметали продукты с полок магазинов, боясь остаться без пропитания во время карантина.

Этот мини-кризис дал толчок некоторым технологическим инвестициям, которые производители откладывали несколько лет. Теперь магазины снабжают большим числом товаров, чем в праздничные сезоны, а некоторые категории отслеживаются онлайн через «цепочку поставок» (например, товары для детей, основные продукты питания и лекарства).

«Люди снова присели на корточки [затаились]. Это не та паника типа "о боже, конец света", которую мы наблюдали в начале апреля, но мы определенно движемся в этом направлении», — заявил соучредитель и исполнительный директор компании Boxed Чи Хуан.

По состоянию на 20 ноября 2020 года в США зафиксировано почти 12 миллионов случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразилось 187 тысяч человек.