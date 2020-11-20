Лукашенко: центры американских спецслужб обнаружены в Киеве и Варшаве

Российская и белорусская разведки обнаружили центры спецслужб США на Украине и в Польше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября.

Российская и белорусская разведки обнаружили центры спецслужб США на Украине и в Польше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября.

По словам белорусского лидера, разведчики выявили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой. Он отметил, что, используя современные технологии и интернет, Вашингтон "качает всю планету".