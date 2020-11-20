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14:29   20 Ноября 2020
Армия

Лукашенко: центры американских спецслужб обнаружены в Киеве и Варшаве

Лукашенко: центры американских спецслужб обнаружены в Киеве и Варшаве

Российская и белорусская разведки обнаружили центры спецслужб США на Украине и в Польше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября.

По словам белорусского лидера, разведчики выявили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой. Он отметил, что, используя современные технологии и интернет, Вашингтон "качает всю планету".

"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди", — заявил Лукашенко.

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#сша #белоруссия #спецслужбы #лукашенко

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