14:29 20 Ноября 2020Армия
Лукашенко: центры американских спецслужб обнаружены в Киеве и Варшаве
Российская и белорусская разведки обнаружили центры спецслужб США на Украине и в Польше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября.
Российская и белорусская разведки обнаружили центры спецслужб США на Украине и в Польше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября.
По словам белорусского лидера, разведчики выявили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой. Он отметил, что, используя современные технологии и интернет, Вашингтон "качает всю планету".
"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди", — заявил Лукашенко.