Главы МИД пяти стран принуждают КНР к соблюдению автономии Гонконга

МИД Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, США и Канады потребовали от Китая не нарушать автономный режим Гонконга.

МИД Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, США и Канады потребовали от Китая не нарушать автономный режим Гонконга.

Совместное заявление внешнеполитических ведомств США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, размещенное на сайте американского Госдепартамента, призывает Китай не вмешиваться во внутренние дела Гонконга.

Главы МИД обратились к китайской стороне с требованием не ограничивать свободу средств массовой информации Гонконга, а также прекратить "гонения" в адрес членов законодательного собрания.

"Мы настоятельно призываем центральные власти Китая пересмотреть действия против избранного законодательного органа Гонконга и немедленно восстановить в должности членов законодательного совета", — особо подчеркивается в заявлении

Ранее комитет Всекитайского собрания определил процедуру, по которой члены ЗакСа Гонконга могут быть лишены полномочий в случае их антигосударственной деятельности.