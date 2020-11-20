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14:20   20 Ноября 2020
Наука

Ученые нашли новый способ победить рак

Ученые нашли новый способ победить рак

Новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями выявили ученые из Тель-Авивского университета. Система имеет название CRISPR-Cas9.

Разработка ученых наиболее эффективна против рака, который проявляется в виде метастаз. Специалисты разработали липидные частицы, которые способны уничтожать поврежденные клетки. Кроме того, они несут с собой молекулы РНК, кодирующие "молекулярные ножницы".

Такой подход имеет намного меньше побочных эффектов, чем химиотерапия. При этом находящиеся под воздействием раковые клетки больше не смогут восстанавливаться. Однократная внутримозговая инъекция CRISPR-LNP способна редактировать мутировавшие гены. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

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#ученые #исследование #рак

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