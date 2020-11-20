14:17 20 Ноября 2020Политика
"Просто стояла галочка": CatboyKami о лишних голосах за Байдена
Скандально известный стример CatboyKami из Австралии раскритиковал президентские выборы в США в интервью ФАН.
Скандально известный стример CatboyKami из Австралии раскритиковал президентские выборы в США в интервью ФАН.
Стример дал интервью Федеральному агентству новостей, где поделился мнением о выборах главы государства в США. По словам блогера, нарушения очевидны. Одним из примеров стало то, что бюллетени за Байдена были заполнены некорректно.
"Просто стояла галочка", — утверждает CatboyKami.
Речь идет о ситуациях, когда Байден проигрывал в штате, а потом неизвестно откуда появлялась целая урна с голосами за демократа. Другим странным инцидентом стал "компьютерный глюк", который принес Байдену еще больше голосов.
Интервью с CatboyKami можно будет посмотреть на сайте ФАН 20 ноября. Оно выйдет в 18:00 по московскому времени.