"Просто стояла галочка": CatboyKami о лишних голосах за Байдена

Скандально известный стример CatboyKami из Австралии раскритиковал президентские выборы в США в интервью ФАН.

Скандально известный стример CatboyKami из Австралии раскритиковал президентские выборы в США в интервью ФАН.

Стример дал интервью Федеральному агентству новостей, где поделился мнением о выборах главы государства в США. По словам блогера, нарушения очевидны. Одним из примеров стало то, что бюллетени за Байдена были заполнены некорректно.

"Просто стояла галочка", — утверждает CatboyKami.

Речь идет о ситуациях, когда Байден проигрывал в штате, а потом неизвестно откуда появлялась целая урна с голосами за демократа. Другим странным инцидентом стал "компьютерный глюк", который принес Байдену еще больше голосов.

Интервью с CatboyKami можно будет посмотреть на сайте ФАН 20 ноября. Оно выйдет в 18:00 по московскому времени.