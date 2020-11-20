Представители IT-отрасли ожидают ускоренный переход на российское ПО

Перенос срока перехода объектов КИИ на отечественный софт может усилить зависимость российской IT-сферы от зарубежных вендоров. Сроки предлагается отодвинуть на три года.

Перенос срока перехода объектов КИИ на отечественный софт может усилить зависимость российской IT-сферы от зарубежных вендоров. Сроки предлагается отодвинуть на три года.

Переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО должен быть ускорен, заявили в письме президенту РФ Владимиру Путину председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская и исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

Согласно мнению ассоциаций, торможение процесса станет причиной усиления зависимости от иностранных вендоров не только сферы информационных технологий России, но и самой экономики и системы государственного управления страны.

Авторы письма признают наличие определенных рисков у объектов КИИ при переходе на отечественное ПО, однако считают недопустимым откладывание процесса импортозамещения на фоне растущих рисков информационной безопасности и технологической зависимости.