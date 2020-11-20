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13:54   20 Ноября 2020
Происшествия

Замерзший возле церкви бомж стал первой жертвой "апокалипсиса" в Приморье

Замерзший возле церкви бомж стал первой жертвой "апокалипсиса" в Приморье

Непогода, обрушившаяся на Приморский район, собирает первые жертвы. Бездомный мужчина насмерть замерз на входе в Покровский собор.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Погибшему было 60 лет, и он регулярно появлялся возле собора.

В ночь на 19 ноября на Приморье обрушился "ледяной дождь" со снегом. Мощный циклон оборвал линии электропередач и оставил местных жителей без тепла и света.

Пользователи Сети, тем временем, начали восхищаться красотой обледеневшего города. Однако многие посчитали непогоду нависшим "апокалипсисом" и с нетерпением ждут тепла.

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