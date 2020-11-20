13:54 20 Ноября 2020Происшествия
Замерзший возле церкви бомж стал первой жертвой "апокалипсиса" в Приморье
Непогода, обрушившаяся на Приморский район, собирает первые жертвы. Бездомный мужчина насмерть замерз на входе в Покровский собор.
Непогода, обрушившаяся на Приморский район, собирает первые жертвы. Бездомный мужчина насмерть замерз на входе в Покровский собор.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Погибшему было 60 лет, и он регулярно появлялся возле собора.
В ночь на 19 ноября на Приморье обрушился "ледяной дождь" со снегом. Мощный циклон оборвал линии электропередач и оставил местных жителей без тепла и света.
Пользователи Сети, тем временем, начали восхищаться красотой обледеневшего города. Однако многие посчитали непогоду нависшим "апокалипсисом" и с нетерпением ждут тепла.