Замерзший возле церкви бомж стал первой жертвой "апокалипсиса" в Приморье

Непогода, обрушившаяся на Приморский район, собирает первые жертвы. Бездомный мужчина насмерть замерз на входе в Покровский собор.

Непогода, обрушившаяся на Приморский район, собирает первые жертвы. Бездомный мужчина насмерть замерз на входе в Покровский собор.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Погибшему было 60 лет, и он регулярно появлялся возле собора.

В ночь на 19 ноября на Приморье обрушился "ледяной дождь" со снегом. Мощный циклон оборвал линии электропередач и оставил местных жителей без тепла и света.

Пользователи Сети, тем временем, начали восхищаться красотой обледеневшего города. Однако многие посчитали непогоду нависшим "апокалипсисом" и с нетерпением ждут тепла.