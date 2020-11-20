Найденный под Владимиром мальчик рассказал о своем похищении

Полицейские обнаружили в деревне Макариха Владимирской области мальчика, который пропал в конце сентября. В настоящее время ребенок уже находится с родителями.

Полицейские обнаружили в деревне Макариха Владимирской области мальчика, который пропал в конце сентября. В настоящее время ребенок уже находится с родителями.

Информация о школьнике поступила сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола. В теневой сегмент сети Интернет выложили сообщения о мужчине, удерживающем у себя дома мальчика. Полицейские выехали к гражданину в Макариху и обнаружили ребенка.

В доме полицейские задержали 26-летнего молодого человека. По первым сведениям правоохранителей, у него имеются проблемы с психическим здоровьем. По словам мальчика, мужчина затолкал его в машину, когда он шел со школы.

"Человека, у которого он находился, мы не знаем. Знаем, что человек не очень хороший, говорят, что он психически нездоров. Мы верили, что его найдем", — рассказал отец школьника kp.ru.

Родители забрали сына домой. Первоклассник уже прошел медицинский осмотр, его состояние оценивается как нормальное.